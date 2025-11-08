Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль село Волчье в Днепропетровской области

Населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Восток»
Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль село Волчье в Днепропетровской области Украины, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и «завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области», говорится в сообщении оборонного ведомства. 

31 октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области, а до этого ВС РФ заняли Вишневое и Егоровку в этом же регионе.

Минобороны РФ также сообщало, что 1 ноября расчет самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА противника в Днепропетровской области. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) затем подтвердило, что российские удары ликвидировали украинских военных во время построения на открытой местности.

