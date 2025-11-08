В районе ЗАЭС начались работы по ремонту участка ЛЭП «Ферросплавная-1»
Вступило в силу соглашение о прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на этом фоне начались работы по ремонту поврежденной линии электропередачи 330 кВ «Феросплавная-1». Об этом сообщил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси ранее говорил, что прекращение огня позволит начать ремонтные работы, нацеленные на укрепление подключений станции к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента.
«В условиях локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ, технические специалисты сегодня начали ремонт оставшегося поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" возле ЗАЭС», – приводит его слова пресс-служба агентства (цитата по ТАСС).
9 октября Гросси объявил о начале работ по восстановлению внешнего электроснабжения на ЗАЭС через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По его словам, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для решения вопроса энергоснабжения станции и никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации.
С 23 сентября ЗАЭС получала энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов. Через месяц стало известно, что электропитание Запорожской АЭС переведено на внешнее, а дизель-генераторы отключены и выведены в резерв.