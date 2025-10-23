ЗАЭС полностью перевели на внешнее электропитание

Высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта 23 октября, после чего ЗАЭС начала получать электроснабжение. Как отмечали сотрудники станции, режима тишины удалось достичь благодаря посредническим услугам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После длительных и непростых консультаций Украина согласилась предоставить гарантии безопасности ЗАЭС.