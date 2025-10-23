ЗАЭС полностью перевели на внешнее электропитание
Электропитание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведено на внешнее, а дизель-генераторы отключены и выведены в резерв, сообщили в официальном Telegram-канале станции.
Перевод питания собственных нужд энергоблоков ЗАЭС перевели на блочные трансформаторы в 13:00 мск. Станция работала за счет резервных дизель-генераторов в течение 30 дней.
«Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь длительный срок», – сообщили на ЗАЭС.
Высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта 23 октября, после чего ЗАЭС начала получать электроснабжение. Как отмечали сотрудники станции, режима тишины удалось достичь благодаря посредническим услугам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После длительных и непростых консультаций Украина согласилась предоставить гарантии безопасности ЗАЭС.