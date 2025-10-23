Газета
Главная / Бизнес /

ЗАЭС полностью перевели на внешнее электропитание

Электропитание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведено на внешнее, а дизель-генераторы отключены и выведены в резерв, сообщили в официальном Telegram-канале станции.

Перевод питания собственных нужд энергоблоков ЗАЭС перевели на блочные трансформаторы в 13:00 мск. Станция работала за счет резервных дизель-генераторов в течение 30 дней.

«Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь длительный срок», – сообщили на ЗАЭС.

Высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта 23 октября, после чего ЗАЭС начала получать электроснабжение. Как отмечали сотрудники станции, режима тишины удалось достичь благодаря посредническим услугам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После длительных и непростых консультаций Украина согласилась предоставить гарантии безопасности ЗАЭС.

Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября после «огневого воздействия» ВСУ. Восстановительные работы начались только 18 октября. На ЗАЭС тогда оценили работу российских дипломатов, госкорпорации «Росатом» и экспертов МАГАТЭ по согласованию условий для ремонта.

