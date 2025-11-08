Газета
Над регионами России за три часа сбито восемь украинских дронов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 09:00 до 12:00 мск были ликвидированы два дрона над Новгородской областью и по одному – над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями, Московским регионом и Республикой Башкортостан.

До этого сообщалось, что ночью российские силы ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников. Из них 36 были сбиты над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской. По пять дронов сбили над Белгородской областью и Крымом, еще три – над Саратовской. Также по одному БПЛА российские военные уничтожили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Росавиация временно ограничивала прием и вылет самолетов в аэропортах Уфы, Вологды, Череповца, Пскова и Оренбурга. Позднее все авиагавани возобновили работу – к 12:28 мск ведомство подтвердило, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме.

