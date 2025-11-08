Над регионами России за три часа сбито восемь украинских дронов

До этого сообщалось, что ночью российские силы ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников. Из них 36 были сбиты над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской. По пять дронов сбили над Белгородской областью и Крымом, еще три – над Саратовской. Также по одному БПЛА российские военные уничтожили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.