Главная / Политика /

Дрон с краской снова атаковал торговое представительство России в Швеции

На территорию торгового представительства России в Стокгольме снова сбросили краску с помощью беспилотника, сообщается в Telegram-канале посольства России в Швеции.

Инцидент произошел рано утром 8 ноября. Неизвестные совершили очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства, говорится в сообщении. Канал также опубликовал фотографию последствий инцидента – на земле от краски остался красный след. По данным посольства, с мая прошлого года в отношении российских посольства и торгпредства было совершено уже более 20 подобных нападений. «Комментарии, как говорится, излишни», – добавили в посольстве.

Последний раз аналогичную атаку зафиксировали 7 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что Швеция после присоединения к НАТО утратила контроль над внутренней и внешней безопасностью.

В димписсии подчеркивали, что после предыдущих инцидентов расследования шведской полиции не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций.

