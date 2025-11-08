Дрон с краской снова атаковал торговое представительство России в Швеции

Инцидент произошел рано утром 8 ноября. Неизвестные совершили очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства, говорится в сообщении. Канал также опубликовал фотографию последствий инцидента – на земле от краски остался красный след. По данным посольства, с мая прошлого года в отношении российских посольства и торгпредства было совершено уже более 20 подобных нападений. «Комментарии, как говорится, излишни», – добавили в посольстве.