Замминистра обороны РФ обсудил с главой Минобороны КНДР развитие сотрудничества

Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин обсудил в Пхеньяне с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем развитие двустороннего взаимодействия в сфере военно-политической работы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Горемыкин подчеркнул, что братские связи между Россией и КНДР активно укрепляются по многим направлениям, включая военное сотрудничество. В свою очередь, Но Гван Чхоль отметил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями двух стран и расширению сотрудничества между их военно-политическими структурами.

В рамках обмена опытом российская делегация посетила Мангендэнское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена, где ей продемонстрировали учебно-материальную базу и рассказали об организации учебного процесса.

Кроме того, Горемыкин провел переговоры с замначальника главного политического управления Корейской народной армии генерал-лейтенантом Пак Ен Илем. Он отметил, что визит российской делегации станет важным этапом идейно-политической подготовки военнослужащих и укрепит сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.

Также Горемыкин и члены делегации возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвященному советским солдатам, павшим при освобождении Кореи от японской оккупации в 1945 г.

1 октября сообщалось, что главы оборонных ведомств России и КНДР совместно открыли в Москве памятник корейским партизанам времен Второй мировой войны. Монумент расположен на «Аллее союзников» у главного храма Вооруженных сил РФ приурочен к 80-летию Победы.

