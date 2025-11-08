Замминистра обороны РФ обсудил с главой Минобороны КНДР развитие сотрудничества
Заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин обсудил в Пхеньяне с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем развитие двустороннего взаимодействия в сфере военно-политической работы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Горемыкин подчеркнул, что братские связи между Россией и КНДР активно укрепляются по многим направлениям, включая военное сотрудничество. В свою очередь, Но Гван Чхоль отметил, что визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями двух стран и расширению сотрудничества между их военно-политическими структурами.
В рамках обмена опытом российская делегация посетила Мангендэнское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена, где ей продемонстрировали учебно-материальную базу и рассказали об организации учебного процесса.
Кроме того, Горемыкин провел переговоры с замначальника главного политического управления Корейской народной армии генерал-лейтенантом Пак Ен Илем. Он отметил, что визит российской делегации станет важным этапом идейно-политической подготовки военнослужащих и укрепит сотрудничество между военно-политическими органами двух стран.
Также Горемыкин и члены делегации возложили цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, посвященному советским солдатам, павшим при освобождении Кореи от японской оккупации в 1945 г.
1 октября сообщалось, что главы оборонных ведомств России и КНДР совместно открыли в Москве памятник корейским партизанам времен Второй мировой войны. Монумент расположен на «Аллее союзников» у главного храма Вооруженных сил РФ приурочен к 80-летию Победы.