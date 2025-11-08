Газета
Главная / Политика /

Лавров: Россия не получила разъяснения от США слов Трампа о ядерных испытаниях

Поручение Путина по испытаниям находится в работе, сообщил министр
Ведомости

Москва пока не получила от Вашингтона по дипломатическим каналам разъяснения слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости».

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», – сказал он журналистам.

Министр также сообщил, что поручение президента РФ Владимира Путина по ядерным испытаниям принято к исполнению и находится в работе, передает его слова «Интерфакс».

5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Они подтвердили «надежность и точность» американской системы такого оружия. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Политика / Международные новости

В тот же день в ходе заседания с членами Совбеза Путин поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний ядерного оружия. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание подготовить предложения на этот счет.

7 ноября в российском МИДе отметили, что испытания МБР Minuteman III последовали за неоднозначными высказываниями президента США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что их подоплека должна быть прояснена. Она назвала две версии, почему Вашингтон проводит испытания. Согласно первой, это были просто технические испытания и речь идет об относительно рутинных действиях. По второй версии, США сделали шаг к полномасштабным испытаниям, которые нарушат международный договор и многолетний мораторий, соблюдаемый всеми странами ядерной «пятерки».

