Лавров: Россия не получила разъяснения от США слов Трампа о ядерных испытаниях

7 ноября в российском МИДе отметили, что испытания МБР Minuteman III последовали за неоднозначными высказываниями президента США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что их подоплека должна быть прояснена. Она назвала две версии, почему Вашингтон проводит испытания. Согласно первой, это были просто технические испытания и речь идет об относительно рутинных действиях. По второй версии, США сделали шаг к полномасштабным испытаниям, которые нарушат международный договор и многолетний мораторий, соблюдаемый всеми странами ядерной «пятерки».