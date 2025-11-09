Газета
Главная / Политика /

Лавров: США столкнулись с трудностями в попытке убедить Киев не мешать миру

Брюссель и Лондон также призывают США усилить давление на Москву, заявил министр
Ведомости

США столкнулись с трудностями в попытке убедить президента Украины Владимира Зеленского не мешать урегулированию на Украине, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что на российско-американском саммите на Аляске Вашингтон заверил Москву, что сможет добиться того, чтобы Зеленский «не препятствовал достижению мира».

«Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», – сказал Лавров. 

Как объяснить последние действия Дональда Трампа на украинском направлении

Политика / Международные отношения

Кроме того, по информации министра, Бельгия и Великобритания пытаются убедить США отказаться от планов урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. Эти страны хотят, чтобы Штаты начали оказывать военное давление на Россию и окончательно стали частью «партии войны», добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп вновь сменил позицию по конфликту России и Украины и уже в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку, сообщил в октябре телеканал Fox News. Изменения в политике Трампа стали заметны во время встречи с украинским лидером в Белом доме. В мире ожидали, как отмечал телеканал, что США после этих переговоров передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Трамп отказался от этой идеи.

