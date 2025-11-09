Лавров: США столкнулись с трудностями в попытке убедить Киев не мешать миру

Президент США Дональд Трамп вновь сменил позицию по конфликту России и Украины и уже в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку, сообщил в октябре телеканал Fox News. Изменения в политике Трампа стали заметны во время встречи с украинским лидером в Белом доме. В мире ожидали, как отмечал телеканал, что США после этих переговоров передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, однако Трамп отказался от этой идеи.