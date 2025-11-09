Путин на следующей неделе проведет встречу с Токаевым
Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который посетит Россию с государственным визитом. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.
10 октября президенты России и Казахстана проводили переговоры в Таджикистане, напомнил автор программы. Однако тем для обсуждения становится только больше, а экономические и гуманитарные связи двух стран укрепляются, поэтому государственный визит Токаева «придаст им дополнительный импульс», отметил журналист.
По данным Зарубина, российский лидер в ближайшие дни также проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.
22 октября стало известно, что визит Токаева в Россию состоится 12 ноября. Ожидается, что Москва и Астана подпишут ряд документов, которые позитивно скажутся на сотрудничестве стран, сообщал лидер республики.