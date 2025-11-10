Пушилин: ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой

7 ноября Минобороны РФ сообщало, что в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. В результате ударов пострадали также объекты газо-энергетического комплекса Украины.