Пушилин: ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой
Ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что российские войска планомерно выполняют свою работу. При этом, по словам Пушилина, вооруженные силы Украины (ВСУ) все равно пытаются доставить неудобства жителям Донбасса.
«Противник всю неделю пытался комбинированными атаками с помощью беспилотников наносить ущерб объектам критической инфраструктуры ДНР», – сказал он.
7 ноября Минобороны РФ сообщало, что в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. В результате ударов пострадали также объекты газо-энергетического комплекса Украины.