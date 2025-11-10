Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Путин не обсуждал с Орбаном его визит в США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обсуждали итоги американо-венгерских переговоров 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, обсуждений не было на этот счет», – сказал он.

Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Стороны подписали меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, пришли к соглашению о полном восстановлении участия Будапешта в программе безвизового въезда в США и договорились начать переговоры о продлении Генерального соглашения по защите военной информации (GSOMIA).

Орбан говорил, что планирует представить президенту США Дональду Трампу «несколько идей», направленных на завершение российско-украинского конфликта. По заявлению Пескова, в Кремле пока не ознакомились с предложениями премьер-министра Венгрии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь