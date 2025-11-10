Кремль: Путин не обсуждал с Орбаном его визит в США

Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Стороны подписали меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, пришли к соглашению о полном восстановлении участия Будапешта в программе безвизового въезда в США и договорились начать переговоры о продлении Генерального соглашения по защите военной информации (GSOMIA).