Кремль: Путин не обсуждал с Орбаном его визит в США
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обсуждали итоги американо-венгерских переговоров 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, обсуждений не было на этот счет», – сказал он.
Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Стороны подписали меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, пришли к соглашению о полном восстановлении участия Будапешта в программе безвизового въезда в США и договорились начать переговоры о продлении Генерального соглашения по защите военной информации (GSOMIA).
Орбан говорил, что планирует представить президенту США Дональду Трампу «несколько идей», направленных на завершение российско-украинского конфликта. По заявлению Пескова, в Кремле пока не ознакомились с предложениями премьер-министра Венгрии.