Кремль не знаком с инициативами Орбана по завершению конфликта на Украине
В Кремле пока не ознакомились с предложениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам неизвестно, о каких именно инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены. Но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться», – сказал он.
7 ноября Орбан в ходе визита в Вашингтон сообщил, что планирует представить президенту США Дональду Трампу «несколько идей», направленных на завершение конфликта России и Украины. Сам Трамп перед началом переговоров заверил, что украинский кризис «будет завершен в ближайшем будущем».
Орбан заявлял, что для согласования позиций России и США по конфликту на Украине осталось решить «один – два» вопроса. Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта.
Трамп на встрече пообещал Орбану, что Будапешт останется в качестве потенциального места для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.