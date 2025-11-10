Газета
Главная / Политика /

Госдума готовит обращение к миру по кризису в Карибском море

Ведомости

Депутаты Госдумы 11 ноября рассмотрят обращение к мировому сообществу по ситуации в Карибском море у границ Венесуэлы. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«По решению совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств – членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября», – сказал он.

По его словам, республика находится в «тяжелейшей ситуации вызовов и борьбы за собственный суверенитет». Венесуэле, по версии Володина, пытаются извне «навязать марионеточную власть» и «расколоть общество».

Трамп и Венесуэла

Мнения

Из документа, который будет рассмотрен завтра, следует, что российские депутаты выражают поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают «важность ее стабильного и независимого развития».

Летом этого года США разместили возле Венесуэлы группировку ВМС США из нескольких эсминцев, вертолетоносца и десантных кораблей. Президент США Дональд Трамп заявлял, что группировка уничтожила несколько легких судов и «огромную подводную лодку».

Позже западные СМИ сообщили, что Вашингтон может начать военную операцию на территории Венесуэлы. Вместе с тем, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц в США писала 6 ноября, что Трамп выразил сомнения относительно начала военных действий в Венесуэле.

