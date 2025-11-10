США разрешили поставки своих товаров и технологий в Сирию

11 ноября в Вашингтоне прошла встреча аш-Шараа и президента США Дональда Трампа. Reuters писало, что сирийский лидер вошел в Белый дом через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.