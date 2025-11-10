США разрешили поставки своих товаров и технологий в Сирию
Вашингтон разрешил передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения. Об этом говорится в сообщении минфина США, передает «РИА Новости».
Отмечается, что в Сирию разрешена передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения.
8 ноября Вашингтон исключил из санкционного списка временного лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. В отдельном сообщении главный заместитель пресс-секретаря госдепа Томас Пиготт объяснил, что решение о снятии санкций было принято в знак признания прогресса, достигнутого после ухода Башара Асада.
11 ноября в Вашингтоне прошла встреча аш-Шараа и президента США Дональда Трампа. Reuters писало, что сирийский лидер вошел в Белый дом через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.