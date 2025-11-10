Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США разрешили поставки своих товаров и технологий в Сирию

Ведомости

Вашингтон разрешил передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения. Об этом говорится в сообщении минфина США, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в Сирию разрешена передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения.

8 ноября Вашингтон исключил из санкционного списка временного лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. В отдельном сообщении главный заместитель пресс-секретаря госдепа Томас Пиготт объяснил, что решение о снятии санкций было принято в знак признания прогресса, достигнутого после ухода Башара Асада.

11 ноября в Вашингтоне прошла встреча аш-Шараа и президента США Дональда Трампа. Reuters писало, что сирийский лидер вошел в Белый дом через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь