Литва повторно попросила Белоруссию пропустить свои фуры через границу
Литва повторно обратилась к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие фуры. Об этом сообщил председатель национального центра страны по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.
«Обратиться к Белоруссии <...> на уровне уполномоченных по границе с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).
29 октября литовские власти закрыли автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Причиной стал «контрабандный поток» воздушных шаров из Белоруссии.
МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Решение было принято в целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств. Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении грузовиков все предусмотренные законом меры, подчеркнули в министерстве.