Литва повторно попросила Белоруссию пропустить свои фуры через границу

МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Решение было принято в целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств. Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении грузовиков все предусмотренные законом меры, подчеркнули в министерстве.