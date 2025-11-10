Газета
Главная / Политика /

Литва повторно попросила Белоруссию пропустить свои фуры через границу

Ведомости

Литва повторно обратилась к Минску с просьбой пропустить через границу застрявшие фуры. Об этом сообщил председатель национального центра страны по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

«Обратиться к Белоруссии <...> на уровне уполномоченных по границе с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).

29 октября литовские власти закрыли автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Причиной стал «контрабандный поток» воздушных шаров из Белоруссии.

МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Решение было принято в целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств. Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении грузовиков все предусмотренные законом меры, подчеркнули в министерстве.

