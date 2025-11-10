Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства Украины

На фоне скандала с коррупцией в энергетическом секторе Украины, который связан с бизнесменом и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, фракция бывшего президента страны Петра Порошенко в Верховной раде «Европейская солидарность» сообщила о начале процесса отставки правительства. Об этом говорится в Telegram-канале партии.