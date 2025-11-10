Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства Украины
На фоне скандала с коррупцией в энергетическом секторе Украины, который связан с бизнесменом и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, фракция бывшего президента страны Петра Порошенко в Верховной раде «Европейская солидарность» сообщила о начале процесса отставки правительства. Об этом говорится в Telegram-канале партии.
«Берем подписные листы, собираем подписи и призываем всех парламентариев, в которых осталась честь, достоинство и осознание, какие риски для Украины несет нынешний коррупционный скандал, поддержать наше требование», – указали в партии.
По мнению депутатов «Европейской солидарности», из-за данного скандала под угрозой находятся доверие партнеров к Украине, а также военная и финансовая помощь стране.
Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского, которого в политических кругах называют «смотрящим» за энергетикой от Банковой. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.