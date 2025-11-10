Трамп и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения США и Сирии
В ходе переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что на переговорах также присутствовали глава МИД Сирии в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани, а также госсекретарь США Марко Рубио.
11 ноября в Вашингтоне прошла встреча аш-Шараа и Трампа. Reuters писало, что сирийский лидер вошел в Белый дом через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.
В тот же день минфин США сообщил, что Вашингтон разрешил передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения. Отмечается, что в Сирию разрешена передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения.