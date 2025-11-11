Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не угрожает мировой войной

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не несет риска перерастания в мировую войну. Об этом он сказал на церемонии приведения к присяге представителя США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

«А если бы я не был президентом, этот конфликт мог бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», – заявил американский лидер на мероприятии в Белом доме.

11 ноября Трамп также сообщил о прекращении финансирования Киева. По его словам, Вашингтон больше не перечисляет Украине прямую финансовую помощь, а получает средства за поставки вооружений через НАТО.

7 ноября Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится «в ближайшем будущем». Он заявил об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подчеркнув, что «унаследовал эту войну» и намерен добиться ее скорейшего завершения.

В тот же день американский президент отметил, что в урегулировании украинского кризиса достигнут «значительный прогресс», добавив, что рассчитывает на «умные шаги» со стороны Москвы и Киева.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте