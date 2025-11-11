Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не угрожает мировой войной
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не несет риска перерастания в мировую войну. Об этом он сказал на церемонии приведения к присяге представителя США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.
«А если бы я не был президентом, этот конфликт мог бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», – заявил американский лидер на мероприятии в Белом доме.
11 ноября Трамп также сообщил о прекращении финансирования Киева. По его словам, Вашингтон больше не перечисляет Украине прямую финансовую помощь, а получает средства за поставки вооружений через НАТО.
7 ноября Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится «в ближайшем будущем». Он заявил об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подчеркнув, что «унаследовал эту войну» и намерен добиться ее скорейшего завершения.
В тот же день американский президент отметил, что в урегулировании украинского кризиса достигнут «значительный прогресс», добавив, что рассчитывает на «умные шаги» со стороны Москвы и Киева.