Рубио рассказал об ожиданиях США по обеспечению шагов Сирии к миру

Ведомости

США находятся в ожидании шагов от Сирии после приостановки Вашингтоном действия санкций в отношении республики, заявил в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио.

«Соединенные Штаты ожидают увидеть со стороны сирийского правительства конкретные действия, которые должны перевернуть страницу прошлого и обеспечить работу над достижением мира в регионе», – написал он.

Американский госсекретарь подчеркнул, что приостановка санкций была также направлена на поддержку усилий Сирии по восстановлению в экономической сфере и установлению крепких связей республики с другими государствами.

10 ноября в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По данным американского минфина, в тот же день Вашингтон разрешил передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения из США. Ведомство отметило, что в Сирию разрешена передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения.

