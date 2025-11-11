Посол России рассказал, как завершить конфликт на Украине «уже завтра»
Конфликт между Россией и Украиной мог бы «закончиться уже завтра» в том случае, если бы Евросоюз (ЕС) и НАТО были согласны вести диалог с Москвой, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик. Его слова передает Press Trust of India.
Алипов считает, что самым важным фактором, который мешает урегулировать конфликт, стал «антироссийский крестовый поход» Европы.
10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские государства «раззадоривают» Киев, утверждая, что Украина якобы может выиграть в конфликте военными средствами. По его словам, ситуация на фронте доказывает, что исход будет обратным. Представитель Кремля отметил, что мнение о способностях Киева является «самым глубоким заблуждением».
7 ноября президент США Дональд Трамп признал, что Украина действительно потеряла значительную часть территорий в ходе конфликта, погибло много людей. При этом, по его словам, урегулирование ожидается уже «в ближайшем будущем».