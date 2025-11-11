Посол России рассказал, как завершить конфликт на Украине «уже завтра»

Конфликт между Россией и Украиной мог бы «закончиться уже завтра» в том случае, если бы Евросоюз (ЕС) и НАТО были согласны вести диалог с Москвой, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик. Его слова передает Press Trust of India.