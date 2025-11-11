Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы

Reuters отметило, что следующий этап плана по перемирию между Израилем и «Хамасом» предусматривает отход Израиля от «желтой линии», а также создание переходного органа власти для управления Газой, развертывание многонациональных сил безопасности, которые должны заменить израильских военных, разоружение «Хамаса» и начало восстановления.