Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы
Раздел территории сектора Газа по плану президента США Дональда Трамп становится менее вероятным, пишет Reuters со ссылкой на шесть европейских чиновников.
Reuters отметило, что следующий этап плана по перемирию между Израилем и «Хамасом» предусматривает отход Израиля от «желтой линии», а также создание переходного органа власти для управления Газой, развертывание многонациональных сил безопасности, которые должны заменить израильских военных, разоружение «Хамаса» и начало восстановления.
Однако реализация плана Трампа «фактически застопорилась».
«План не предусматривает никаких сроков или механизмов реализации. Тем временем «Хамас» отказывается разоружиться, Израиль отвергает любое участие <...> палестинской администрации, а вопрос о многонациональных силах остается неопределенным», – говорится в материале.
10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.
В рамках первого этапа «Хамас» должен был освободить всех выживших израильских заложников (20 человек). В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Вместе с тем атаки продолжились и перемирие оказалось на грани срыва.