Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы

Ведомости

Раздел территории сектора Газа по плану президента США Дональда Трамп становится менее вероятным, пишет Reuters со ссылкой на шесть европейских чиновников. 

Reuters отметило, что следующий этап плана по перемирию между Израилем и «Хамасом» предусматривает отход Израиля от «желтой линии», а также создание переходного органа власти для управления Газой, развертывание многонациональных сил безопасности, которые должны заменить израильских военных, разоружение «Хамаса» и начало восстановления.

Однако реализация плана Трампа «фактически застопорилась». 

Что известно о сделке Израиля и «Хамаса»

Политика / Международные новости

«План не предусматривает никаких сроков или механизмов реализации. Тем временем «Хамас» отказывается разоружиться, Израиль отвергает любое участие <...> палестинской администрации, а вопрос о многонациональных силах остается неопределенным», – говорится в материале.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.

В рамках первого этапа «Хамас» должен был освободить всех выживших израильских заложников (20 человек). В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Вместе с тем атаки продолжились и перемирие оказалось на грани срыва.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь