Политика

В результате крушения самолета ВВС Турции погибли 20 военнослужащих

Ведомости

В результате крушения самолета С-130 ВВС Турции у грузино-азербайджанской границы погибли 20 военнослужащих, включая членов экипажа, сообщили в минобороны страны, передает Ozu.az.

Воздушное судно следовало из города Гянджа в Азербайджане. После пересечения границы с Грузией самолет исчез с радаров без подачи сигнала тревоги. Сразу после этого начались поисково-спасательные операции в соответствии с протоколами.

Самолет С-130 упал на грузинской территории в 5 км от границы с Азербайджаном. Поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются.

5 ноября Reuters сообщал, что три человека погибли при крушении широкофюзеляжного грузового самолета UPS в Кентукки в США. Возгорание после падения самолета вызвало серию пожаров на земле в промышленной зоне, прилегающей к аэропорту. По предварительным данным, эти пожары стали причиной еще одной из подтвержденных смертей и ранений 11 человек.

