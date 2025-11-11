В результате крушения самолета ВВС Турции погибли 20 военнослужащих

5 ноября Reuters сообщал, что три человека погибли при крушении широкофюзеляжного грузового самолета UPS в Кентукки в США. Возгорание после падения самолета вызвало серию пожаров на земле в промышленной зоне, прилегающей к аэропорту. По предварительным данным, эти пожары стали причиной еще одной из подтвержденных смертей и ранений 11 человек.