Британия перестала делиться разведывательными данными с США о Карибском море
Великобритания перестала делиться разведывательной информацией с США о судах, которые предположительно перевозят наркотики в Карибском море, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Соединенное Королевство не желает быть соучастником военных ударов и считает эти нападения незаконными, рассказали источники. Пауза началась более месяца назад.
Такое решение знаменует существенный разрыв с ближайшим союзником и подчеркивает растущий скептицизм относительно военной кампании США в Латинской Америке, говорится в материале. Британские официальные лица считают, что американские удары нарушают международное право. Они согласны с высказыванием верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, который назвал эти атаки равносильными «внесудебной казни».
До этого, по словам источников, Великобритания годами помогала береговой охране Соединенных Штатов искать суда, подозреваемые в перевозе наркотиков. Товар изымали, а экипаж арестовывали и судили. Людей рассматривали как преступников, но они имели права.
3 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в формальном «вооруженном конфликте» с наркокартелями. Газета The New York Times писала, что решение свидетельствует о том, что глава Белого дома закрепляет свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени. Согласно международному праву, в рамках вооруженного конфликта страна может «законно убивать боевиков противника, даже если они не представляют угрозы».
1 ноября The Washington Post писала, что США усиливают военное присутствие у берегов Венесуэлы в рамках операций против наркотрафика и что численность задействованных сил может вырасти до 16 000 военных.