Британия перестала делиться разведывательными данными с США о Карибском море

3 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в формальном «вооруженном конфликте» с наркокартелями. Газета The New York Times писала, что решение свидетельствует о том, что глава Белого дома закрепляет свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени. Согласно международному праву, в рамках вооруженного конфликта страна может «законно убивать боевиков противника, даже если они не представляют угрозы».