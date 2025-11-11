«Хезболла» отказалась сложить оружие
Ливанская группировка «Хезболла» не сложит оружие и не откажется от борьбы. Об этом объявил глава «Хезболлы» Наим Касем.
«Мы не сложим оружие. Именно это оружие позволило нам достичь соглашения [о прекращении огня]», – сказал он (цитата по Mehr). По его словам, формула «армия-народ-сопротивление» создала «баланс сдерживания» в период с 2000 по 2023 г.
Разоружение «Хезболлы» лишит Израиль, по версии ливанского правительства, предлогов для нападения, но «враг создает новые поводы для атаки на Ливан», указал Касем. Он уточнил, что нынешнее соглашение о прекращении огня действует исключительно на юге реки Литани.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 г. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что это необходимо для восстановления ресурсов армии Израиля и концентрации на угрозы от Ирана и палестинской группировки «Хамас».