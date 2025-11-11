Орбан: встреча Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня

Премьер-министр признал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном проходят с опозданием, но выразил осторожный оптимизм относительно возможных результатов. «Это происходит слишком поздно. Просто не тогда, когда ты хочешь, а некоторое время спустя», – отметил он.