Орбан: встреча Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня

Ведомости

Россия и США способны прийти к соглашению по украинскому вопросу, и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ATV.

По словам Орбана, стороны уже вели переговоры по территориальному вопросу, однако основное препятствие заключается в статусе Донецкой области.

Орбан напомнил, что видел документы стамбульского соглашения от апреля 2022 г., которые, по его словам, «были близки к успеху», однако переговорный процесс тогда сорвался.

Премьер-министр признал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном проходят с опозданием, но выразил осторожный оптимизм относительно возможных результатов. «Это происходит слишком поздно. Просто не тогда, когда ты хочешь, а некоторое время спустя», – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к подготовке саммита Путина и Трампа, несмотря на последнюю отмену со стороны США. Он отметил, что Будапешт остается «предпочтительным местом» для проведения переговоров.

7 ноября Орбан в ходе визита в Вашингтон сообщил, что планирует представить Трампу «несколько идей», направленных на завершение конфликта России и Украины. Сам Трамп перед началом переговоров заверил, что украинский кризис «будет завершен в ближайшем будущем».

Президент США на встрече также пообещал Орбану, что Будапешт останется в качестве потенциального места для встречи с Путиным.

