Российские средства ПВО сбили девять украинских БПЛА
В период с 21:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Четыре беспилотника было сбито над территорией Ростовской области, три – над Брянской областью и по одному над Курской и Орловской.
В период с 13:00 до 19:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами РФ.
В ночь на 11 ноября силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников. Атаки были отражены в восьми регионах России и над акваторией Черного моря.