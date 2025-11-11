Газета
Главная / Политика /

Российские средства ПВО сбили девять украинских БПЛА

Ведомости

В период с 21:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Четыре беспилотника было сбито над территорией Ростовской области, три – над Брянской областью и по одному над Курской и Орловской.

В период с 13:00 до 19:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами РФ. 

В ночь на 11 ноября силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников. Атаки были отражены в восьми регионах России и над акваторией Черного моря.

