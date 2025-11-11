Российские средства ПВО сбили девять украинских БПЛА

В период с 21:00 до 23:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.



Четыре беспилотника было сбито над территорией Ростовской области, три – над Брянской областью и по одному над Курской и Орловской.