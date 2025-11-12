Газета
Главная / Политика /

Захарова: статьей FT британцы пытались сорвать переговорный процесс по Украине

Ведомости

Публикация Financial Times о контактах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была направлена на срыв переговорного процесса по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Эта статья Financial Times была абсолютно точно скомпилированной. Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат, отметив, что им нужно было сделать все, чтобы сорвать переговорный процесс.

Захарова напомнила, что аналогичным образом Великобритания действовала и в 2022 г., когда тогдашний премьер Борис Джонсон лично прибыл в Киев. После этого руководство Украины вышло из диалога с Россией.

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас представители Британии также сделали все, «чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики».

31 октября Financial Times сообщила, что США якобы отменили встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа из-за «жесткой позиции Москвы по Украине». Газета утверждала, что Россия направила меморандум с условиями прекращения огня, включая территориальные уступки Киева и отказ Украины от вступления в НАТО.

11 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио прошел «вежливо и конструктивно», без срывов. Следующим шагом должны были стать встречи, однако США «не проявили инициативы».

