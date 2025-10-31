FT: США отменили встречу Путина и Трампа из-за жесткой позиции Москвы по Украине

О таком документе также сообщало агентство Reuters. По данным источников агентства, Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также писали, что из-за несогласия Москвы на немедленное прекращение огня по линии фронта, как того хочет Трамп, подготовка саммита приостановлена.