FT: США отменили встречу Путина и Трампа из-за жесткой позиции Москвы по Украине
Вашингтон отменил встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая планировалась в Будапеште, так как посчитал позицию Москвы слишком жесткой. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что российская сторона якобы направила Вашингтону меморандум с условиями для прекращения огня спустя несколько дней после телефонного разговора Путина и Трампа. По данным FT, в документе Москва потребовала, чтобы Киев пошел на территориальные уступки, сократил численность армии, а также дал гарантию того, что Украина не вступит в НАТО.
Позиция России по украинскому урегулированию показалась США «слишком твердой», пишет газета. Кроме того, собеседники FT охарактеризовали телефонный разговор главы РФ и США, который состоялся 16 октября, как «напряженный».
О таком документе также сообщало агентство Reuters. По данным источников агентства, Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также писали, что из-за несогласия Москвы на немедленное прекращение огня по линии фронта, как того хочет Трамп, подготовка саммита приостановлена.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 октября заявил, что Россия и США не обменивались документами в формате non paper по Украине. «Обилие слухов в западных СМИ не помогает делу», – отметил он.
23 октября Трамп отменил встречу с Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем.