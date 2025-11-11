Лавров: разговор с Рубио прошел вежливо и без каких-либо срывов
Разговор с госсекретарем США Марко Рубио прошел хорошо, вежливо, без каких-либо срывов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.
«Подтвердили в принципе движение на основе пониманий Анкориджа и на этом "расстались"», – добавил он.
По словам Лаврова, следующим шагом должны были стать встречи представителей внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб. Однако от американской стороны не последовало инициативы.
«Именно от них мы ждали инициативы по конкретному месту и времени проведения такой подготовительной встречи, поскольку они выступили с предложением готовить саммит», – рассказал министр иностранных дел России.
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 21 октября CNN сообщал, что встреча Лаврова и Рубио отложена. Один из источников телеканала рассказал, что у главы МИД РФ и госсекретаря США были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.
7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ, что телефонный разговор главы Лаврова с Рубио привел к отмене готовящегося в Будапеште российско-американского саммита.