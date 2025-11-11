Лавров: разговор с Рубио прошел вежливо и без каких-либо срывов

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 21 октября CNN сообщал, что встреча Лаврова и Рубио отложена. Один из источников телеканала рассказал, что у главы МИД РФ и госсекретаря США были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.