Кремль: заявления российской разведки не бывают голословными

Говоря о заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Армения намерена отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщения ведомства не бывают голословными. Об этом он сказал в ходе брифинга.