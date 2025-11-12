Кремль: заявления российской разведки не бывают голословными
Говоря о заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Армения намерена отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщения ведомства не бывают голословными. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Песков отметил, что Москва и Ереван продолжают развивать взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов. По его словам, российская сторона намерена продолжать делать это и в дальнейшем.
«Вы знаете, что частые контакты на высшем уровне осуществляются. У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – заявил пресс-секретарь российского лидера.
12 ноября СВР сообщала, что Армения по политическим причинам намерена отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского, несмотря на его более высокую цену. Такие действия властей Армении там назвали «поцелуем Еревана» – по аналогии с «поцелуем Иуды».
Как пишет СВР, Ереван предлагает Брюсселю возместить превышение стоимости украинского зерна. «Евросоюзу предлагается акция "три в одном": зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном», – отмечается в сообщении.
Позже Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг это сообщение, назвав его недоразумением. Как передает Tert, Пашинян заявил, что «этого не может быть».