Кремль: Евросоюз и США обратили внимание на «дело Миндича» на Украине

Ведомости

В Кремле полагают, что в Евросоюзе и США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине, связанный с энергетическим сектором. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ходе брифинга.

«Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. И эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом», – подчеркнул он.

Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

