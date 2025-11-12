Церемония встречи Путина и Токаева началась в Кремле

Российский лидер обратил внимание, что большое количество компаний РФ работает успешно в Казахстане, а казахстанский бизнес активно представлен в России. Путин отметил хорошие перспективы в этом направлении. По его словам, есть намеченные проекты, которые измеряются десятками миллиардов долларов. При этом Путин подчеркнул, что практически в 100% случаев все расчеты происходят в национальных валютах, что создает условия стабильности для участников экономической деятельности.