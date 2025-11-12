Церемония встречи Путина и Токаева началась в Кремле
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в Георгиевском зале. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Приветствуя Токаева, Путин отметил, что Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники, что подтверждается конкретными делами. По его словам, РФ – один из ведущих торгово-экономических партнеров в Казахстане и занимает первое место по инвестициям.
Российский лидер обратил внимание, что большое количество компаний РФ работает успешно в Казахстане, а казахстанский бизнес активно представлен в России. Путин отметил хорошие перспективы в этом направлении. По его словам, есть намеченные проекты, которые измеряются десятками миллиардов долларов. При этом Путин подчеркнул, что практически в 100% случаев все расчеты происходят в национальных валютах, что создает условия стабильности для участников экономической деятельности.
Путин упомянул, что подготовлен меморандум по результатам визита Токаева в Россию, который говорит о переходе отношений двух стран на более высокий государственный уровень.
«Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном. И надо сказать, что у нас все получается. Когда я говорю «все», имею в виду и межрегиональные связи: почти 10 регионов Российской Федерации активно работают практически со всеми регионами Казахстана», – сказал президент РФ.
Российский лидер также отметил, что им с Токаевым предстоит встретиться на форуме ОДКБ в Бишкеке, а после – на традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Токаев назвал государственный визит в Россию основным событием года для Казахстана. Он назвал уникальным масштаб сотрудничества двух стран.
«Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество», – подчеркнул лидер Казахстана.
Токаев отметил, что поставлена задача довести товарооборот до $30 млрд и сказал, что считает это реальным показателем. Отдельно он отметил сотрудничество с Россией в области атомной энергии и рассказал, что стороны близки к подписанию «очень важных соглашений, которые откроют путь к строительству атомной станции в сотрудничестве с Росатомом».
Президент Казахстана также пригласил Путина посетить его страну с государственным визитом в 2026 г.
Токаев находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. Лидеры уже провели двустороннюю встречу. Путин и Токаев примут участие в заседаниях межрегионального сотрудничества стран в формате видеоконференции, а также подпишут ряд документов и сделают заявления для СМИ, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.