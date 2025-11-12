Венесуэла объявила масштабную мобилизацию в ответ на усиление присутствия США

11 ноября военно-морские силы США объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн.



В тот же день Reuters писало, что Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США. Оборона, по данным агентства, будет включать в себя небольшие военные подразделения в более чем 280 точках, которые будут осуществлять акты саботажа и другие виды партизанской тактики.