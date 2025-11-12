Венесуэла объявила масштабную мобилизацию в ответ на усиление присутствия США
Венесуэла начала массовую мобилизацию своих вооруженных сил в ответ на наращивание военного присутствия США в Карибском регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.
По его словам, в военных учениях, которые продлятся до 12 ноября, задействованы сухопутные, воздушные и военно-морские силы, а также резервные подразделения. Падрино Лопес назвал маневры ответом на «империалистическую угрозу» со стороны Соединенных Штатов и уточнил, что приказ о развертывании отдал лично президент Николас Мадуро.
Министр отметил, что цель проводимых учений – «оптимизация командования, контроля и связи» и повышение уровня боеготовности армии. В операции также примет участие Боливарианская милиция – созданные при Уго Чавесе гражданские формирования, входящие в состав системы национальной обороны.
Падрино Лопес заявил, что развертывание проходит в рамках «Плана независимости 200» – стратегии, предусматривающей совместные действия армии, милиции и полиции для защиты страны.
На фоне роста напряженности с Вашингтоном власти Каракаса продолжают демонстрировать готовность к военному ответу. Мадуро утверждает, что в Венесуэле насчитывается более 8 млн резервистов, однако эксперты выражают сомнение в достоверности этих данных и уровне их подготовки.
11 ноября военно-морские силы США объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн.
В тот же день Reuters писало, что Венесуэла планирует организовать партизанское сопротивление в случае вторжения США. Оборона, по данным агентства, будет включать в себя небольшие военные подразделения в более чем 280 точках, которые будут осуществлять акты саботажа и другие виды партизанской тактики.