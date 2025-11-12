Газета
Политика

Песков: Россию и Казахстан связывают тесные и многогранные отношения

Ведомости

Россия и Казахстан сохраняют «очень тесные и многогранные» отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия занимает второе место после Китая в торговом балансе Казахстана, а по объему инвестиций фактически соперничает за первое место. «Мы действительно очень близкие партнеры», – подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении темы испытаний новой ракеты «Буревестник», Песков заявил, что в рамках визита этот вопрос вряд ли поднимался. «Если будет интересно, то, конечно, президент Путин информирует своего коллегу, если он это не сделал вчера», – сказал он.

Он добавил, что президенты «вчера провели около трех часов наедине», а в ближайшие недели состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где лидеры вновь встретятся.

В Кремле проходит церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Песков отмечал, что Россия придает очень большое значение декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая будет подписана президентами двух стран.

