Ушаков: неизвестно, запланирован ли в ближайшее время обмен военнопленными

Пока не известно, запланирован ли в ближайшее время обмен военнопленными с Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я об этом не слышал», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста в связи с поездкой секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в Стамбул и его планах обсудить обмены.

Умеров сообщил, что 11 ноября прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.

Последний раз Россия и Украина обменялись пленными бойцами 2 октября по формуле 185 на 185. Тогда в Минобороны РФ уточнили, что процедура состоялась по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле. 

