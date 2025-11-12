Ушаков: неизвестно, запланирован ли в ближайшее время обмен военнопленными

Умеров сообщил, что 11 ноября прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.