Ушаков: США не отказывались от достигнутых на саммите в Анкоридже пониманий

Белый дом не отказывался от тех пониманий, которые были достигнуты российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время переговоров на Аляске, они находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.