Ушаков: США не отказывались от достигнутых на саммите в Анкоридже пониманий
Белый дом не отказывался от тех пониманий, которые были достигнуты российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время переговоров на Аляске, они находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался – ни американская сторона, ни, естественно, мы», – сказал он.
По словам Ушакова, Москва исходит из того, что в случае дальнейшего обсуждения с США украинского урегулирования это будет происходить «на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже».
4 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия больше не передает США карты с обозначениями линии фронта на Украине. Ранее, когда были соответствующие контакты, Москва давала пояснения Вашингтону по этому вопросу, добавил представитель Кремля.
20 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия в контактах с Соединенными Штатами пытается донести, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже задал рамки. В них, по его словам, и нужно работать для урегулирования украинского кризиса.