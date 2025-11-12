Песков: коррупция пожирает Украину изнутри
Одним из грехов Киева является коррупция, и она «жрет Украину изнутри». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе. Расследование велось 15 месяцев.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
11 ноября украинский кабмин в рамках расследования дела досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».