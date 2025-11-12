Ушаков: переговоры с США продвигаются не так быстро, как хотелось бы
Переговоры с США продвигаются не так быстро, как хотелось бы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях», – добавил Ушаков.
Ранее он сообщал, что Белый дом не отказывался от тех пониманий, которые были достигнуты российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время переговоров на Аляске, они также находятся в рабочем состоянии.
10 октября постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что взаимодействие с американской стороной остается весьма ограниченным и сводится к отдельным спорадическим контактам по взаимно интересным темам.