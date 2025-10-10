Постпред: США заинтересованы в контактах с Россией по разоружению

Постпред: США заинтересованы в контактах с Россией по разоружениюДля содержательного диалога необходимо создание условий, подчеркнул российский дипломат
На конференции по разоружению американские представители прекратили выдвигать антироссийские обвинения в связи с украинским кризисом и проявляют заинтересованность в восстановлении рабочих контактов с российской стороной. Об этом постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил «Известиям».
Дипломат отметил, что американская делегация в последнее время активизировала свою работу на конференции. Он подчеркнул изменение риторики в адрес России, указав, что прекращение безосновательных обвинений отличает позицию США от подходов «европейских русофобов». По словам Гатилова, представители США дают понять свою заинтересованность в возобновлении рабочих контактов.
В то же время постпред констатировал, что взаимодействие с американской стороной остается весьма ограниченным и сводится к отдельным спорадическим контактам по взаимно интересным темам. После победы на президентских выборах Дональда Трампа американцы заняли выжидательную позицию, объясняя это «пересменкой» в госдепартаменте, затронувшей и команду, отвечающую за вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе в Женеве.
Гатилов заключил, что для содержательного диалога между Россией и США на конференции по разоружению нужно создание соответствующих условий. Это предполагает «разморозку» двусторонних отношений на основе взаимного уважения интересов (работа в этом плане ведется) и возобновление стратегического диалога с учетом новых военно-политических реалий. Только при таких условиях станут возможны контакты по существу с американской стороной как на конференции, так и в других многосторонних форматах.
22 сентября президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы после окончания действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 5 февраля 2026 г. Россия и США еще в течение года добровольно придерживались количественных ограничений, указанных в документе. Российский лидер отметил, что важно двустороннее согласие в этом вопросе. 5 октября Трамп в ответ на вопрос журналистов об инициативе Путина сказал, что для него это звучит как «хорошая идея».