Постпред: США заинтересованы в контактах с Россией по разоружению

Гатилов заключил, что для содержательного диалога между Россией и США на конференции по разоружению нужно создание соответствующих условий. Это предполагает «разморозку» двусторонних отношений на основе взаимного уважения интересов (работа в этом плане ведется) и возобновление стратегического диалога с учетом новых военно-политических реалий. Только при таких условиях станут возможны контакты по существу с американской стороной как на конференции, так и в других многосторонних форматах.