Песков заявил о высоком потенциале экономического сотрудничества между РФ и США

Ведомости

Отношения с США необходимо улучшить и открыть новые возможности для экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«У нас есть блестящие перспективы», – сказал он, добавив, что стороны просто теряют время, деньги и выгоду.

Кроме того, он ответил на вопрос журналиста о ядерных ракетах. Песков заявил, что ядерная риторика всегда опасна. Однако такое оружие – это хорошая вещь для поддержания мира, добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий ушаков рассказал, что переговоры с США продвигаются не так быстро, как хотелось бы. При этом контакты есть, и они проводятся на различных уровнях.

11 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия еще не получила ответа от США по предложению о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Переговоры по данному вопросу также не проводятся.

