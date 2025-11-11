Лавров: США все еще не ответили на предложение России по ДСНВ

Он напомнил, что Москва не ожидает от Вашингтона никаких переговоров или консультаций. По словам Лаврова, необходимо только, чтобы США сказали, что не будут повышать количественные уровни ДСНВ в течение года, пока Россия придерживается своего одностороннего обязательства.