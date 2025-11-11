Газета
Лавров: США все еще не ответили на предложение России по ДСНВ

Ведомости

Россия еще не получила ответа от США по предложению о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Переговоры по данному вопросу также не проводятся. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

Он напомнил, что Москва не ожидает от Вашингтона никаких переговоров или консультаций. По словам Лаврова, необходимо только, чтобы США сказали, что не будут повышать количественные уровни ДСНВ в течение года, пока Россия придерживается своего одностороннего обязательства.

«Давайте возьмем год на то, чтобы, если хотите, «остыть», проанализировать ситуацию, перестать все мерить через «украинский аршин» и посмотреть на ответственность великих держав за глобальную безопасность, стабильность, прежде всего с точки зрения недопущения ядерной войны», – отметил глава МИДа, подчеркнув, что Россия готова к такому шагу.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября заявил, что Москва готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что со стороны США не поступало субстантивных предложений относительно предложения Путина о ДСНВ.

