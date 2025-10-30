Песков: между Россией и США не начался новый виток гонки вооружений
Вопреки заявлениям СМИ, после испытаний ракет «Буревестник» и заявления президента США Дональда Трампа об атомной подлодке у берегов РФ новый виток гонки вооружений не начался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Все-таки нет», – сказал он.
Песков также рассказал, что со стороны США не поступало субстантивных предложений относительно предложения президента РФ Владимира Путина о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
«Что касается судьбы ДСНВ и ядерных испытаний, все-таки это темы чуть-чуть разные. Здесь мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», была доведена информация до президента Трампа – в том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.
30 октября Axios писало, что в случае если США действительно будут проводить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва, в мире может вновь начаться гонка вооружений. По мнению Reuters, такое решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.
Путин 22 сентября заявил, что Москва готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.