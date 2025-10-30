Песков: между Россией и США не начался новый виток гонки вооружений

«Что касается судьбы ДСНВ и ядерных испытаний, все-таки это темы чуть-чуть разные. Здесь мы надеемся, что касается испытаний «Буревестника» и «Посейдона», была доведена информация до президента Трампа – в том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.