Главная / Политика /

Песков: Россия надеется, что Трамп все еще готов содействовать по Украине

Ведомости

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп все еще готов содействовать урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, он подчеркнул, что у отношений России и США есть блестящие перспективы. Их необходимо улучшить, чтобы открыть новые возможности для экономического сотрудничества.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.

7 ноября Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в урегулировании украинского кризиса наблюдается значительный прогресс. По его словам, в какой-то момент конфликтующие стороны «поступят очень умно» и достигнут соглашения.

