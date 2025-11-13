Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и его партнера Александра Цукермана, связанных с коррупционным скандалом в стране. Это следует из соответствующего документа.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 12 ноября сообщала, что правительство страны рассмотрит предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций против Миндича и Цукермана.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Politico 13 октября писало, что коррупционные расследования на Украине осложнят переговоры о выделении новых средств Киеву из Евросоюза. «Это крайне неудачный момент – именно сейчас Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании Киева», – сказал иностранный советник украинского правительства.