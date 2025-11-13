Песков: РФ отреагирует в случае испытаний США средств доставки ядерного оружия

«Если считать это подтверждением того, что они выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение вот этих намерений. Потому что испытание означают, собственно, что будет прерван вот этот достаточно длительный период [действия запрета на ядерные испытания]», – сказал Песков.