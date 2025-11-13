Песков: РФ отреагирует в случае испытаний США средств доставки ядерного оружия
Если слова госсекретаря США Марко Рубио о планах президента Дональда Трампа провести испытания средств доставки ядерного оружия для проверки его безопасности отражают намерение Вашингтона выйти из режима запрета на ядерные испытания, то Россия отреагирует соответствующе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если считать это подтверждением того, что они выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение вот этих намерений. Потому что испытание означают, собственно, что будет прерван вот этот достаточно длительный период [действия запрета на ядерные испытания]», – сказал Песков.
12 ноября госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты испытают средства доставки ядерного оружия. В прошлом месяце Трамп призвал возобновить ядерные испытания, но не сообщил никаких подробностей. Позже министр энергетики Крис Райт заявил, что испытания не будут включать ядерные взрывы. Рубио заявил, что тестирование технологий, лежащих в основе ядерного арсенала страны, необходимо для обеспечения его эффективности и безопасности.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Они подтвердили «надежность и точность» американской системы такого оружия. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.
В тот же день в ходе заседания с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний ядерного оружия. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание подготовить предложения на этот счет. 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пока не получила от Вашингтона по дипломатическим каналам разъяснения слов президента США о возобновлении ядерных испытаний.