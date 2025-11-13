Газета
Главная / Политика /

В Литве призвали продолжать финансировать Украину вопреки коррупции

Ведомости

Евросоюз (ЕС) должен и далее финансировать Украину, несмотря на то что в стране произошел коррупционный скандал, заявил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.

«Какие у нас еще есть варианты? Украина – наш единственный вариант. <...> Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет», – сказал он на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

13 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства в Европе предлагают три варианта финансовой поддержки Киева. Самым эффективным она назвала предоставление Украине кредитов с использованием российских замороженных активов. Она подчеркнула, что ЕС также может применить «свободные средства» в своем бюджете для привлечения капитала или заключить сделку между странами – членами объединения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о масштабных расследованиях коррупционных схем в энергетической отрасли страны. Организатором преступлений там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником украинского лидера Владимира Зеленского. По данным НАБУ, участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

