Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 14 украинских дронов над Крымом и Черным морем

Ведомости

В период с 18:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве сообщали, что с 16:00 до 18:00 мск ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем, два – над Курской областью и один – над Республикой Крым.

Ночью, по данным Минобороны, было уничтожено 130 украинских дронов. Над акваторией Черного моря сбили 17 БПЛА, а над Крымом – семь.

