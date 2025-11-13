Средства ПВО сбили 14 украинских дронов над Крымом и Черным морем
В период с 18:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над территорией Крыма и акваторией Черного моря.
В оборонном ведомстве сообщали, что с 16:00 до 18:00 мск ПВО сбила 11 беспилотников над Черным морем, два – над Курской областью и один – над Республикой Крым.
Ночью, по данным Минобороны, было уничтожено 130 украинских дронов. Над акваторией Черного моря сбили 17 БПЛА, а над Крымом – семь.