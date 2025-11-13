Саакашвили попросил Зеленского включить его в список на обмен пленными
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook
Саакашвили напомнил, что обладает украинским гражданством, которое ему вернули. «Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны», – написал он.
По словам экс-президента, его вновь перевели в тюрьму, где он вынужден находиться под наблюдением того же персонала, который, как утверждает Саакашвили, отравил его в марте 2022 г.
29 сентября суд в Грузии обязал Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить более $3,3 млн в бюджет страны. Эти средства, по данным следствия, были растрачены во время президентского срока Саакашвили. В марте 2025 г. суд признал обоих виновными в растрате и приговорил экс-президента к девяти годам заключения и запрету занимать госдолжности в течение трех лет.
Кроме того, в марте текущего года Саакашвили получил дополнительный срок в 4,5 года лишения свободы – за незаконное пересечение границы в 2021 г. До этого он также был осужден за избиение депутата Валерия Гелашвили и за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.