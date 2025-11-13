Саакашвили попросил Зеленского включить его в список на обмен пленными

Кроме того, в марте текущего года Саакашвили получил дополнительный срок в 4,5 года лишения свободы – за незаконное пересечение границы в 2021 г. До этого он также был осужден за избиение депутата Валерия Гелашвили и за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.