В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Ведомости

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков сообщил о начале информационной атаки со стороны Украины. По его словам, в сети распространяются ложные сообщения о якобы «прилетах» по территории полуострова.

«Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» – написал Крючков в Telegram-канале.

Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации и соблюдать «информационную гигиену». Крючков также напомнил об ответственности за съемку и публикацию кадров работы систем противовоздушной обороны.

Минобороны РФ до этого сообщало, что с 18:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и Черным морем. С 16:00 до 18:00 мск были сбиты еще 11 дронов над Черным морем, два – над Курской областью и один – над Крымом.

Прошлой ночью, по данным ведомства, ПВО ликвидировала 130 беспилотников над различными регионами страны, в том числе 17 – над Черным морем и 7 – над Крымом.

