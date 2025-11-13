В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины
Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков сообщил о начале информационной атаки со стороны Украины. По его словам, в сети распространяются ложные сообщения о якобы «прилетах» по территории полуострова.
«Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» – написал Крючков в Telegram-канале.
Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации и соблюдать «информационную гигиену». Крючков также напомнил об ответственности за съемку и публикацию кадров работы систем противовоздушной обороны.
Минобороны РФ до этого сообщало, что с 18:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и Черным морем. С 16:00 до 18:00 мск были сбиты еще 11 дронов над Черным морем, два – над Курской областью и один – над Крымом.
Прошлой ночью, по данным ведомства, ПВО ликвидировала 130 беспилотников над различными регионами страны, в том числе 17 – над Черным морем и 7 – над Крымом.