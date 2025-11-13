В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Минобороны РФ до этого сообщало, что с 18:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и Черным морем. С 16:00 до 18:00 мск были сбиты еще 11 дронов над Черным морем, два – над Курской областью и один – над Крымом.