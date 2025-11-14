Силы ПВО за три часа сбили 34 украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны вечером 13 ноября уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаки фиксировались с 20:00 до 23:00 мск. Девять дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Крыма, по три БПЛА – над Воронежской и Ростовской областями. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью, а оставшиеся 14 – над акваторией Черного моря.
До этого Минобороны сообщало, что с 18:00 до 20:00 мск были сбиты 14 дронов над Крымом и Черным морем, а с 16:00 до 18:00 мск – еще 11 над Черным морем, два над Курской областью и один над Крымом.
Прошлой ночью силы ПВО отразили крупную атаку, ликвидировав 130 беспилотников над различными регионами РФ. Наибольшее число дронов – по 32 – было сбито в Курской и Белгородской областях. Еще 20 – в Воронежской области и 17 – над акваторией Черного моря.